Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Obergrenzebach: Brand einer Grundstückseinfriedung - Brandstiftung wahrscheinlich

Homberg (ots)

Frielendorf-Obergrenzebach Brand einer Grundstückseinfriedung Brandzeit: 10.05.2020, 01:03 Uhr Eine hölzerne selbstgebaute Grundstückseinfriedung eines Schrebergartens an der K 125, in Richtung Schönborn, brannte in der Nacht von Samstag zu Sonntag. Ein Zeuge, welcher das Feuer bemerkte verständigte umgehend die Feuerwehr und die Polizei. Am Brandort brannten ca. 10 Meter einer aus Ästen, Zweigen und Holzstämmen gebauten Grundstückseinfriedung. Der Brand wurde von den alarmierten Feuerwehren gelöscht. Eine Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt. Die Brandursache steht zurzeit nicht fest, eine Brandstiftung ist jedoch nicht auszuschließen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell