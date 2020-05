POL-PPWP: Wer hat den blauen VW Touran gesehen?

Polizeipräsidium Westpfalz

Einen VW Touran haben Diebe in der Zeit zwischen Donnerstagabend (30. April) und Montagabend (4. Mai) vom Gelände eines Autohändlers in der Pariser Straße gestohlen. Als der Wagen auf dem Betriebsgelände parkte, waren an dem Fahrzeug keine Kennzeichen montiert. Der Pkw wird vermutlich mit dem originalen Schlüssel geführt. Dieser steckte im Zündschloss. Bei dem Wagen handelt es sich um ein älteres Modell, Baujahr 2009. Der VW Touran ist blau. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Pariser Straße (B 37) beziehungsweise B 270 Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

