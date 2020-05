Polizei Homberg

POL-HR: Wabern: Fritzlarer Streife schnappt mutmaßliche Dieseldiebe

Homberg (ots)

Zeit: 16.05.2020, 22:14 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Fritzlarer Polizei drei mutmaßliche Dieseldiebe an der Waberner Auffahrt zur BAB 49 festgenommen.

Wie die Ermittlungsbeamten der Fritzlarer Polizei berichten, hatte gegen 22:14 Uhr der Sicherheitsdienst die Fritzlarer Polizei über einen verdächtigen polnischen Klein-Lkw informiert, der in der Feldgemarkung in der Industriestraße unweit der dortigen Kiesfirma abgestellt war. Bei einer Überprüfung des Klein-Lkw konnte die Funkstreife Dieselgeruch wahrnehmen und im Fahrzeuginnenraum einen Schlauch, eine Pumpe und Kanister erkennen. Nach ca. 2 ½ Stunden Observation des Fahrzeugs fuhr der Klein-Lkw ohne Licht in Richtung BAB 49. An der Waberner Auffahrt zur BAB 49 konnte die Fritzlarer Funkstreife den Lkw anhalten und kontrollieren. Die drei Insassen versuchten zu flüchten, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden und wurden zur Polizeidienstelle gebracht. Im Lkw fand die Streife Aufbruchwerkzeug, Schläuche, Kanister und eine Pumpe.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelte es sich um einen 28-jährigen und einen 43-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz und einen 43-jährigen Mann aus Polen. Der 43-jährige Fahrer ohne festen Wohnsitz versuchte sich mit einem falschen Ausweis auszuweisen und wurde positiv auf Drogen (THC) getestet. Nach Absprache mit dem zuständigen Staatsanwalt musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung entrichten. Gegen den 28-Jährigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer Geldstrafe in Höhe von 2.578,- Euro vor. Nachdem diese entrichtet wurde, wurden die drei mutmaßlichen Diebe nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen entlassen, weil ihnen keine aktuelle Tat nachgewiesen werden konnte.

