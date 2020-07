Polizei Bielefeld

POL-BI: Gekippte Fenster sind offene Fenster

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Altenhagen - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag, 21.07.2020, durch ein gekipptes Fenster in einen Büroraum eines Gebäudes an der Brönninghauser Straße ein.

Die Polizei erinnert: Einbrecher nutzen jede günstige Gelegenheit für eine Tat. Gekippte Fenster sind eine Einladung für die Täter, da sie leicht zu öffnen sind.

Im aktuellen Fall liegt die Tatzeit zwischen 18 Uhr am Montag, 20.07.2020, und 07.30 Uhr am Dienstag. Die Täter traten das gekippte Fenster ein und verließen den Büroraum wieder ohne Beute. Hinweise bitte an die Polizei Bielefeld, KK 12, unter Tel. 0521/545-0.

