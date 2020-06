Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Raser mit falschen Kennzeichen gestoppt

Die Polizei hat am Dienstagabend (16. Juni) auf der Wörthstraße einen Raser mit falschen Kennzeichen gestoppt. Der Audifahrer fuhr mit 98 km/h bei erlaubten 50 km/h in die Geschwindigkeitsüberwachung. Bei der Kontrolle fiel den Beamten direkt auf, dass der Mann entstempelte Kennzeichen eines anderen Audis angebracht hatte. Auch die Ausrede, dass er den Wagen gerade erst gekauft hatte und in der Waschanlage war, schützt vor der Anzeige nicht.

