Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigung/Waldeisenbahn

Ibbenbüren (ots)

Nach einigen Beschädigungen am Gleiskörper der Teutoburger Waldeisenbahn hat die Polizei ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Am Mittwochmittag (06.05.2020) war der Vorfall an der Bahnstrecke im Bereich der Aa bemerkt worden. Unbekannte Personen hatten zwischen den Bahnschwellen aus sechs Fächern den Schotter entnommen. Dieser ist in die darunter liegende Aa geworfen worden. Die Holzschwellen wiesen Schäden auf. Außerdem wurde auf einer längeren Strecke ein Signalkabel beschädigt. Die dazugehörige Signaltafel wurde mit Lack besprüht. Der Gesamtsachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu den Tätern vor. Auch die genaue Tatzeit kann bisher noch nicht bestimmt werden. Es kommt ein großer Zeitraum seit Mitte März in Betracht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Die Polizei fragt: Wer hat im Bereich der Bahnstrecke verdächtige Beobachtungen gemacht? Der Bereich an der Aabrücke befindet sich an dem Geh-/Radweg, der den Ostring mit dem Aasee verbindet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell