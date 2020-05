Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., versuchter Einbruch

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter wollten in der Zeit zwischen Sonntagmorgen und Mittwochnachmittag (06.05.2020) in ein Wohnhaus am Juteweg einsteigen. Die Unbekannten hatten sich auf dem Grundstück zur Terrassentür begeben. Mehrere Versuche die Tür zu knacken, scheiterten jedoch. Schließlich verließen sie das Areal, ohne in das Haus gelangt zu sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02551/15-4115.

