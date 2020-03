Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Dieb geht leer aus+++Autos in Laubach beschädigt+++ Auto in Gießen aufgebrochen+++Zwei Ladendiebe flüchtig+++Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Offenbar keine Beute gefunden

Unbekannte erbeuteten nach dem Aufbruch eines Autos im Alten Wetzlarer Weg offenbar nichts. Sie schlugen zwischen 23.30 Uhr am Montag (09. März) und 01.10 Uhr am Dienstag (10. März) zwei Scheiben eines geparkten Mitsubishis ein und durchsuchten im Auto diverse Sachen und Taschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

In der Grünberger Straße stahlen Unbekannte eine Geldbörse inklusive Bargeld aus einem Auto. Der Caddy stand dort am Montagabend (09. März, 21.00 Uhr) nur zwanzig Minuten. Die Verdächtigen schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und verschwanden anschließend mit dem Diebesgut, welches sich in einer Türablage des PKW befand. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Bargeld gestohlen

1000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter an einem im Leihgesterner Weg geparkten Opel. Zwischen 15.30 Uhr am Montag (09. März) und 06.30 Uhr am Dienstag (10. März) zerstörten sie die Scheibe auf der Beifahrerseite und entwendeten eine Bankkarte und Bargeld in zweistelliger Höhe. Hinweise bitte an die Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ein Ladendieb geschnappt - Zwei noch flüchtig

Auf eine Bohrmaschine im Wert von knapp 100 Euro hatte es am Montagmittag ein Diebestrio in einem Baumarkt in der Pistorstraße abgesehen. Eine Ladendetektivin beobachtete gegen 13.45 Uhr zwei Männer in der Werkzeugabteilung. Nachdem einer die Bohrmaschine einsteckte, begaben sich beide zu unterschiedlichen Ausgängen. Am Haupteingang wartete offenbar ein weiterer Komplize. Bevor das Trio flüchten könnte, hielt die Ladendetektivin einen Verdächtigen fest. Es handelt sich hierbei um einen 39-jährigen Mann aus Gießen, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde.

Die Polizei sucht noch nach den anderen Tatverdächtigen:

Ein Mann hat einen dunkleren Teint, ist zwischen 30 und 35 Jahren alt und etwa 1,65 bis 170 Meter groß. Er hat eine schmale Statur sowie dunkle kurze Haare. Er war bekleidet mit einer dunklen kurzen Jacke, einer dunklen Hose und trug einen dunklen Rucksack mit roter Aufschrift. Der andere Mann ist kräftig und etwa 1,70 Meter groß. Er hat dunkle sowie etwas längere Haare und war mit einer blaugrauen Steppjacke bekleidet. Wer hat die Verdächtigen gesehen und Angaben zu deren Identität machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Mehrere Autos beschädigt

Unbekannte zerkratzten am vergangenen Wochenende in der Straße "An der Beune" in Wetterfeld mehrere Autos. Jeweils etwa 1.000 Euro Sachschaden hinterließen sie an einem grauen Mazda, grauen Touran und schwarzen Seat. Gibt es weitere Besitzer, deren Fahrzeuge am vergangenem Wochenende in Wetterfeld beschädigt wurden? Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Samstag (07.März) gegen 09.10 Uhr untersagten Polizeibeamte einen 37-jährigen Rollerfahrer nach einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter die Weiterfahrt. Er war ohne gültigen Versicherungsschutz gefahren und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Gießen: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Samstag (07.März) erwischten Polizeibeamte einen 39-jährigen offenbar berauschten E-Scooter-Fahrer. Aufgefallen war er gegen 09.30 Uhr in der Licher Straße: Sein Versicherungsschutz war erloschen. Bei der Kontrolle wies sein Verhalten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln auf. Ein Drogentest, welcher auf THC reagierte, bestätigte den Verdacht. Es folgte die Blutentnahme auf der Wache. Der 39-Jährige muss sich nun in einem Verfahren für sein Verhalten verantworten.

Linden: Fenster einer Schule beschädigt

Offenbar mit einer Luftdruckwaffe beschädigten Unbekannte zwischen Samstag (07.März) 17.00 Uhr und Montag (09.März) 08.00 Uhr die Fenster einer Schule in Großen-Linden. Der Hausmeister stellte Montagmorgen Löcher an mehreren Scheiben fest und informierte die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Wem sind dort Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter tel. 0641/7006-3555.

Unfälle und Unfallfluchten:

Gießen: Beim Parkmanöver Audi beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (09.März) einen in der Marburger Straße geparkten Audi. Der schwarze A6 stand dort auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zwischen 17.30 und 18.15 Uhr. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Großen-Linden: Offenbar Mini nicht beachtet?

Zu einem Unfall kam es am Montag (09.März) gegen 17.15 Uhr in der Robert-Bosch-Straße. Ein 36-jähriger Mann befuhr mit einem Mini die Robert-Bosch-Straße in Richtung L3475 und ordnete sich auf der Linksabbiegerspur ein. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam von der Geradeausspur auf die linke Spur gefahren, offenbar ohne auf den Mini zu achten. Der Mini-Fahrer versuchte zu bremsen und wich nach links aus. Dabei fuhr er über eine Fahrbahnbegrenzung und beschädigte sein Fahrzeug. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Bei dem Unbekannten könnte es sich um einen Mercedes handeln. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei einem Parkmanöver VW touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht in einem Parkhaus in der Nordanlage. Der graue Golf stand dort am Montag (09.März) zwischen 12.00 und 13.40 Uhr. Ein Unbekannter touchierte das Auto vermutlich bei einem Parkmanöver und flüchtete anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell