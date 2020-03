Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zufallsfund einer Indoorplantage+++Parksensoren gestohlen+++Diesel entwendet+++Diebes-Duo stiehlt Telefone+++Kellerverschlag aufgebrochen+++Unfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen/Lich: Zufallsfund einer Indoorplantage

Nur das grüne Versicherungskennzeichen des Rollers einer 32-jährigen Frau führte Mittwochabend zum Fund einer Indoorplantage. Die Besitzerin wollte mit ihrem Fahrzeug in der Altenfelsstraße gerade losfahren, als einer Polizeistreife das grüne Versicherungskennzeichen auffiel. Nachdem sie ihr erläuterten, dass die Versicherungskennzeichen seit dem 01. März schwarz sein müssten, stellten sie es sicher. Darüber hinaus hatte die Frau keinerlei Ausweispapiere dabei. Um ihre Angaben zu überprüfen, suchten die Beamten ihre Wohnanschrift auf. Schon beim Öffnen der Tür schlug den Ordnungshütern starker Marihuanageruch entgegen. Nach dem Betreten der Wohnung entdeckten die Ermittler etwa 60 Cannabispflanzen sowie Plantagenzubehör in mehreren Räumen des Hauses. Im weiteren Verlauf räumte die Frau dann ein, gar keinen Führerschein zu besitzen und das Rollerkennzeichen auf ein anderes Zweirad zugelassen wäre. Die Ordnungshüter stellten die Pflanzen und das Zubehör sicher und nahmen die 36-Jährige mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließen die Beamten die Frau wegen fehlender Haftgründe wieder.

Linden: Diesel gestohlen

Unbekannte stahlen aus zwei in der Hans-Böckler-Straße geparkten Zugmaschine mehrere Liter Diesel. Dabei durchtrennten sie die Schläuche, um offenbar den Kraftstoff ablaufen zu lassen. Die Tat wurde Montagvormittag entdeckt und bei der Polizei angezeigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebe stehlen Mobiltelefone

Zwei Mobiltelefone im Wert von fast 2.500 Euro war die Beute nach einem Trickdiebstahl in einem Fachgeschäft im Seltersweg. Die Unbekannten kamen gegen 12.50 Uhr in das Geschäft. Während ein Mann die Verkäuferin durch ein Gespräch ablenkte, schaute der andere sich die Telefone an. Plötzlich riss dieser zwei Handys von der Sicherung. Das Duo flüchtete in unbekannte Richtung. Nach Angaben des Zeugen sehen die Männer osteuropäisch aus. Ein Verdächtiger ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, vollschlank und etwa 1,70 Meter groß. Er hat lockige braune Haare und einen Spitzbart. Er trug eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze und Fell, schwarze Turnschuhe und Blue Jeans. Der Zweite hat einen osteuropäischen Akzent, ist etwa 30 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und schwarzer Baseballkappe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Parksensoren gestohlen

Auf bisher unbekannte Weise drangen zwei Täter am Donnerstag (05.März) auf das Gelände eines Autohauses "An der Automeile" ein. Zwischen 21.00 und 21.15 demontierten sie an mehreren Autos der Marke "Audi" die Parksensoren und flüchteten mit dem Diebesgut. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Keller

Ein Bordcase und ein Starthilfeset war die Beute nach einem Einbruch zwischen Samstag (22.Februar) 18.00 Uhr und Dienstag (03.März) 16.00 Uhr ine in Kellerverschlag eines Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf der Bach". Unbekannte hebelten die Tür des auf und flüchteten im Anschluss mit dem Diebesgut. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Bleichstraße: Bei Überholvorgang touchiert

Am Dienstag (03.März) gegen 13.50 Uhr kam es in der Bleichstraße zu einem Unfall. Eine 32-jährige Frau befuhr mit ihrem Smart die Bleichstraße in Richtung Westanlage. Als die Smart-Fahrerin einen einparkenden PKW umfuhr, überholte sie ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Unbekannten und dem Smart. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Vermutlich handelt es sich bei dem Unbekannten um einen weißen Kleinwagen. Der Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Zusammenstoß in der Grünberger Straße

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag (05.März) gegen 12.15 Uhr. Ein 51-jähriger Mann befuhr mit einem VW die Bersröder Straße und bog in Höhe der Volksbank nach links in die Grünberger Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-jährigen Frau in einem Peugeot, die von der Grünberger Straße nach links in Richtung Winnerod abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen/Wiesecker Weg: Audi beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag (05.März) im Wiesecker Weg einen geparkten Audi. Der graue A6 stand zwischen 10.00 und 13.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 46. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser am linken, hinteren Stoßfänger beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Alten-Buseck: Beim Vorbeifahren A3 touchiert

Am Mittwoch (04.März) streifte ein bislang Unbekannter einen geparkten Audi. Der blaue A3 stand zwischen 13.00 und 17.20 Uhr im Köhlerweg (Höhe 16). Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden am Kotflügel zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45: Leichtverletzter nach Auffahrunfall

60.000 Euro und ein Leichtverletzter sind die Folge eines Unfalls von Freitag (06.März) auf der Bundesautobahn A45 zwischen dem Gambacher Kreuz und dem Gießener Südkreuz. Gegen 06.22 Uhr befuhr ein 49-jähriger LKLW-Fahrer die rechte Spur in Richtung Dortmund. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er einem 38-jährigen LKW-Fahrer auf. Der 49-Jährige verletzte sich dabei leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell