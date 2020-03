Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach Mülltonnenbränden in Grünberg+++ Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Radfahrer in Heuchelheim+++Mit über zwei Promille unterwegs+++Unfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Grünberg: Zeugenaufruf nach Bränden

Die Polizei sucht nach drei Bränden in Grünberg nach Zeugen. Zu der ersten Brandstiftung kam es Sonntagfrüh (08. März) in der Straße "Rabegasse". Unbekannte zündeten mehrere Mülltonnen im Eingangsbereich eines Wohnhauses an. Zeugen informierten gegen 03.00 Uhr den Rettungsdienst. Durch den Brand wurde die Hausfassade in Höhe von etwa 2.500 Euro beschädigt. Am Marktplatz kam es gegen kurz nach 03:00 Uhr ebenfalls zu einem Mülltonnenbrand, bei dem Unbekannte einen Schaden von zirka 1.000 Euro verursachten. Etwa drei Stunden später, gegen 06.10 Uhr, brannten mehrere Mülltonnen in der Straße "Alten Posthof". Auch hier entstand Gebäudeschaden in unbekannter Höhe. Es könnte sein, dass die Brände im Zusammenhang stehen. Wer hat in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter 06401 - 91430.

Buseck: Tisch auf Spielplatz angezündet

Unbekannte zündeten Sonntagabend (08. März) den Tisch eines Spielplatzes in der Straße "In den Rechtenwiesen" in Großen-Buseck an. Dabei richteten Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an. Gegen 19.15 Uhr meldete ein Zeuge den Brand der Feuerwehr, welche den Brand schnell löschte. Das Dach eines Wetterhäuschens wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Wer hat auf dem Spielplatz etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise auf den/die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Mit über zwei Promille unterwegs

2,15 Promille zeigte der Alkotester nach einer Verkehrskontrolle in der Fellingshäuser Straße in Biebertal-Rodheim bei einem 44-jährigen Autofahrer an. Kurz nach Mitternacht (07. März) fiel der Mann einer Streife aufgrund eines Rotlichtverstoßes auf. Bei seiner Kontrolle konnte er keinen Führerschein vorlegen und räumte ein, keinen zu besitzen. Darüber hinaus bemerkten die Ordnungshüter Alkoholgeruch. Auf der Polizeiwache folgte die Blutentnahme sowie Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Der 44-Jährige muss sich nun vor einem Gericht für sein Handeln verantworten.

Lollar: Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Die Polizei ermittelt seit Sonntagabend (08. März) nach einer Verkehrskontrolle gegen ein Ehepaar aus Lollar. Das Paar fiel gegen 23.50 Uhr wegen des defekten Rücklichts an ihrem Auto einer Streife in der Gießener Straße auf. Der 36-jährige Fahrer war offenbar nicht im Besitz eines Führerscheins, so dass die Ordnungshüter gegen ihn ein Ermittlungsverfahren einleiteten und weitere Fahrten mit dem Auto untersagten. Auch die 35-jährige Ehefrau, die als Beifahrerin im Auto saß, muss sich ebenfalls in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Sie ließ als Halterin die Fahrt ohne einen gültigen Führerschein zu.

Heuchelheim: Streit zwischen Radfahrer und PKW-Fahrer

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Sonntag (08.März) gegen 14.45 Uhr in Heuchelheim. Ein 46-jähriger Autofahrer machte offenbar mittels Hupen aus bislang unbekannten Gründen einen 37-jährigen Radfahrer auf sich aufmerksam. Der Radfahrer beschimpfte und gestikulierte daraufhin in Richtung des PKW-Fahrers. An einer Tankstelle stellte der 46-Jährige dann den Zweiradfahrer zur Rede und es kam zum verbalen Streit. Anschließend fuhren beide bis zur Mehrzweckhalle weiter. Dort kam es dann zu einem Gerangel, bei dem der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Wer hat diesen Vorfall gesehen und Angaben zum Geschehen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Zwei PKWs in Wetterfeld verkratzt

In der Cerviniusstraße in Wetterfeld haben Unbekannte zwischen Freitagabend (06.März) und Samstagabend (07.März) zwei am Fahrbahnrand geparkte PKWs verkratzt und damit einen Schaden von 2.000 Euro verursacht. Gibt es weitere Besitzer, dessen Fahrzeuge beschädigt wurden? Gibt es Zeugen, die Angaben zur Tat machen können? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen/Rödgen: Silberner Skoda beschädigt

1.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Oktavia. Der silberne Kombi stand zwischen Samstag (07.März) 17.00 Uhr und Sonntag (08.März) 15.00 Uhr in der Straße "Ruhbanksweg" in Rödgen. Ein Unbekannter schlug offenbar mit einem Gegenstand gegen das Dach des Kombis. Die Polizei ermittelt wegen Sachbschädigung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

A480/Buseck: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

27.000 Euro, ein Leichtverletzter und zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Unfalls von Samstag (07.März) auf der Autobahn A 480 zwischen dem Reiskirchener Dreieck und dem Gießener Nordkreuz. Gegen 12.53 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mann mit einem Skoda die rechte Spur in Richtung Dortmund und wechselte zum Überholen auf die linke Spur. Ein 28-jähriger Mann mit einem Passat konnte offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Skoda des 67-Jährigen auf. Der Passat-Fahrer verletzte sich leicht, der 67-Jährige und sein Mitfahrer verletzten sich schwer. Alle Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Unfallfluchten:

Pohlheim/Watzenborn-Steinberg: Multivan touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag (06.März) einen auf dem Parkplatz eines Ärztezentrums in der "Neuen Mitte" geparkten VW. Der blau/silberne Multivan stand dort zwischen 09.15 und 09.30 Uhr. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen/Wiesecker Weg: Rotlicht missachtet?

Zwei Leichtverletzte und 24.200 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Sonntag (08.März) an der Kreuzung Wiesecker Weg/ Dürerstraße. Gegen 12.25 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit einem BMW den Wiesecker Weg in Richtung Feuerbachstraße. An der Kreuzung zur Dürerstraße missachtete er offenbar die rote Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 49-Jährigen, der die Dürerstraße in Richtung Thomasstraße befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der 49-Jährige und sein Mitfahrer verletzten sich leicht und wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 03641/7006-3755.

Gießen: Beim Parken Audi beschädigt

Zwischen Samstag (07.März) 17.00 Uhr und Sonntag (08.März) 10.00 Uhr beschädigt ein bislang Unbekannter einen im "Schwalbachacker" geparkten Audi. Der schwarze A4 Kombi parkte auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 21. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte der Unbekannte den Audi an Kotflügel und Stoßstange und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Ford beim Vorbeifahren touchiert

3.000 Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht zwischen Freitag (06.März) 23.45 Uhr und Samstag (07.März) 08.10 Uhr in der Marburger Straße. Ein bislang Unbekannter touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen in Höhe der Hausnummer 91 geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem grauen Focus zurückkam, war dieser hinten links beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen/Rodheimer Straße: Audi beschädigt

Am Sonntag (08.März) gegen 21.40 Uhr kam es in einem Innenhof in der Rodheimer Straße zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Ausparken einen geparkten schwarzen Audi A7 an der Frontstoßstange. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen dunklen VW Polo. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Unfallverursachers machen? Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

