Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Sachbeschädigungen an PKW

Emsdetten (ots)

Eine böse Überraschung erlebten zahlreiche Autobesitzer, als sie am Donnerstagmorgen (07.05.2020) zu ihren geparkten Autos kamen. Bei der Polizei meldeten sich im Laufe des Tages acht Geschädigte, an deren PKW der linke Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen worden war. Die Betroffenen konnten mitteilen, dass sie die PKW in den Abendstunden des Mittwochs geparkt hatten. Wann genau dann der oder die Randalierer am Werk waren, kann noch nicht bestimmt werden. Zuerst ist ein Vorfall um 06.00 Uhr bemerkt worden. An der Blumenstraße, unweit der Einmündung Padkamp, wurden drei Autos beschädigt, ein Skoda, ein Opel und ein KIA. An der Neuenkirchener Straße, im Bereich zwischen Grünring und Kupfergraben, waren es ein VW, ein Seat und ein Mercedes sowie an der Lange Straße, zwischen Grünring und Amtmann-Schipper-Straße, ein Ford und ein VW. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, Telefon 02572/9306-4415.

