Polizei Duisburg

POL-DU: Neuenkamp: Polizei fängt Schrottlieferung nach Afrika ab

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (15. Juni, gegen 19 Uhr) hat die Polizei an der Lkw-Waage der A40-Rheinbrücke einen zu schweren Lkw aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle fiel auf, dass das Fahrzeug mehrere schrottreife Lkw-Teile geladen hatte. Darunter waren Fahrerkabinen, Achsen und Motoren, aus denen Schmier- bzw. Betriebsstoffe austraten. Der Fahrer (40) gab an, sie für eine Schrottverwertungsfirma zum Hafen nach Antwerpen bringen zu wollen, von wo aus sie laut Frachtpapieren nach Afrika verschifft werden sollten. Der unsachgemäße Transport stellt allerdings ein Umweltdelikt dar. Daher stellte die Polizei den Lkw samt Schrott sicher, schaltete die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde ein und schrieb eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell