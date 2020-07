Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Positive Bilanz nach Verkehrskontrollen

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am Sonntag dem 26.07.2020 fand im Bezirk der Polizei EN ein Sondereinsatz des Verkehrsdienstes zur Verhinderung von Verkehrsunfällen statt. In der Zeit von 08 bis 16 Uhr wurden überwiegend Motorradkontrollen durchgeführt.Ziel sollte sein verstärkte Polizeipräsenz an beliebten Motorradstrecken zu zeigen und potentielle Raser abzuschrecken. Alle Verkehrsteilnehmer wurden mittels Lasermessgerät gemessen und konnten dementsprechend direkt angehalten und sanktioniert werden. Positiv zu vermelden ist, dass lediglich drei Geschwindigkeitsverstöße von Motorradfahrern festgestellt wurden. Wobei die höchste Überschreitung eines Krades mit 23 km/h (70 Euro, 1 Punkt) einen geringen Wert darstellt. Aber auch den Pkw Fahrern kann an diesem Sonntag ein gutes Zeugnis ausgestellt werden. Insgesamt waren es

- 29 Verwarngelder im Bereich Geschwindigkeit - 3 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen im Bereich Geschwindigkeit

Trotz guter Bilanz, kontrollieren wir auch in den kommenden Monaten weiter!

