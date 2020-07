Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Senior bestohlen, Jugendliche sexuell belästigt, Feuerwehreinsatz u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Bereits am Samstag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11 Uhr einen Nissan Micra, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Friedrich-List-Straße abgestellt war. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt-Beutelsbach: Senior bestohlen

Eine bisher unbekannte Frau verwickelte einen betagten Mann am Mittwochmittag in einem Café in der Schafgasse zunächst in ein Gespräch und gab hierbei an, dass sie in finanziellen Nöten sei. Der Frau gelang es letztlich, das Vertrauen des Seniors zu erschleichen, sodass dieser die Frau zu sich nach Hause in die Stuttgarter Straße auf einen Kaffee einlud. Dort übergab er der unbekannten Frau 150 Euro Bargeld, um sie in ihrer angeblichen finanziellen Not zu unterstützen. Nachdem sich die Frau kurz darauf verabschiedete, überprüfte der Rentner seine Geldkassette und stellte fest, dass ihm ca. 1000 Euro entwendet wurden. Die Frau wird als etwa 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß und blond beschrieben, sie sprach deutsch mit Akzent. Zeugenhinweise zu der bisher unbekannten Diebin nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Backnang: Jugendliche sexuell belästigt

Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Mittwochmittag auf dem Fußweg zwischen dem Karl-Euerle-Sportplatz und der Sporthalle. Eine 16-Jährige ging gegen 13:15 Uhr den Fußweg in Richtung Bahnhof entlang. Währenddessen näherte sich ein bisher unbekannter Mann dem Teenager von hinten an, hielt sie fest und fasste sie an die Brüste und ans Gesäß. Die schockierte Jugendliche konnte zunächst nicht reagieren, versetzte dem Täter aber nach etwa einer Minute einen Schlag mit dem Ellbogen und flüchtete in Richtung Bahnhof. Eine Beschreibung des Täters konnte sie nicht abgeben. Zeugen, welche die Situation evtl. beobachtet haben und Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Weinstadt-Beutelsbach: Feuerwehreinsatz

Auf dem Herd vergessenes Essen löste am Mittwochabend in der Meisenstraße einen Feuerwehreinsatz aus. Eine Nachbarin bemerkte gegen 18:20 Uhr Brandgeruch und das Signal des Rauchwarnmelders aus der Wohnung und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Weinstadt kam mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort und nahm den Topf vom Herd, Löscharbeiten waren nicht notwendig.

Waiblingen: Jugendlicher Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 55 Jahre alter Mercedes-Fahrer war am Mittwochmittag gegen 12:20 Uhr auf der Klinglestalstraße in Richtung Kleinhegnach unterwegs. An der Kreuzung Klinglestralstraße / Badstraße musste er verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender 14-jähriger Fahrradfahrer übersah den Pkw und fuhr nahezu ungebremst auf diesen auf. Der Teenager verletzte sich hierbei, über die Schwere der Verletzungen ist bislang allerdings nichts bekannt. Der 14-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Alfdorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 10:15 Uhr und 11:25 Uhr einen in der Hauptstraße geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden am Golf wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim Unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Rüttelplatte entwendet

Auf einem Parkplatz in der Remstalstraße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag ein Rüttelplatte entwendet. Bei dem Baugerät handelt es sich um die Marke Wacker Neuson, Typ DPU 6555 im Wert von ca. 9.400 Euro. Zum Abtransport des Arbeitsgerätes, das ca. eine halbe Tonne wiegt, müsste ein Anhänger oder Lastwagen zum Einsatz gekommen sein. Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 erbeten.

