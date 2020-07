Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rentnerinnen bestohlen, Unfallflucht, Farbschmierereien an Schule, Nachtragsmeldung zu Pkw-Diebstahl & zwölfjähriges Mädchen sexuell belästigt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Rentnerinnen bestohlen

Zwei bislang unbekannte Männer sprachen am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr eine 80 Jahre alte Frau in deren Hofeinfahrt in der Straße Junge Weinberge an und gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus. Den Tätern gelang es schließlich, sich das Vertrauen der Rentnerin zu erschleichen und so in deren Wohnung zu kommen. Hier lenkten sie die Frau ab und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Ob aus der Wohnung etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Anschließend begaben sie sich in die Wohnung im Obergeschoss und gaukelten der 86 Jahre alten Bewohnerin vor, Verteilerkästen erneuern zu müssen. In der Wohnung der 86-jährigen machten sich die Diebe ebenfalls auf die Suche nach Diebesgut und entwendeten diverse Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten sie mit einer weißen Daimler-Limousine neueren Baujahrs. Der Fahrer soll ca 170 cm groß und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Zur Tatzeit soll er ein kurzärmeliges weißes Hemd und eine beige Hose getragen haben. Weiterhin führte er eine weiße Mappe sowie ein rotes Band mit einem angeblichen Telekom-Ausweis mit. Der zweite Täter soll älter als sein Komplize, ebenfalls etwa 170 cm groß und etwas kräftiger sein. Zum Tatzeitpunkt soll er ein kurzes helles Hemd sowie eine helle Hose getragen haben. Zeugenhinweise zu den beiden Tätern werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt-Großheppach: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 16:20 Uhr und 16:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Benzstraße einen geparkten Opel Insignia und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrrad entwendet

Am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und 15:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb ein an der S-Bahn-Haltestelle in der Cannonstraße abgestelltes und mit einem Spiralschloss gesichertes Fahrrad der Marke Stevens. Das schwarze City-Bike hat einen Zeitwert von rund 300 Euro. Am Fahrrad wurde nachträglich eine auffällige, altertümliche Messingklingel am Lenker angebracht. Hinweise zum Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Farbschmierereien an Schule

In der Nacht auf Samstag beschmierten bislang unbekannte Täter mehrere Glasflächen, Fassaden und Pflastersteinböden mit Slogans, die unter anderem der linken Szene zuzuordnen sein dürften. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen/Stuttgart: Nachtragsmeldung zu Pkw-Diebstahl in Waiblingen-Neustadt

Der am Sonntag in der Neustadter Hauptstraße entwendete graue Jeep wurde am Montag in Stuttgart-Zuffenhausen in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Kelterplatz aufgefunden. Zwischenzeitlich haben sich Hinweise darauf ergeben, dass es sich bei den Tätern um zwei junge Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren handeln soll. Beide Täter sind laut Zeugenaussagen etwa 170 cm groß, schlank, haben schwarze Haare und einen dunklen Teint. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die am Sonntagmorgen im südlichen Bereich von Waiblingen-Neustadt verdächtige Personen wahrgenommen haben oder die Personen kennen, auf die die Personenbeschreibung zutrifft und die Bezüge nach Stuttgart-Zuffenhausen haben. Zudem werden Zeugen gesucht, denen der auffällige Jeep mit der Aufschrift einer Bedachungs-Firma auf der Heckscheibe zwischen Sonntag und Montag fahrenderweise aufgefallen ist.

Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegengenommen.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 06.07.2020:

Waiblingen-Neustadt: Pkw-Diebstahl

Im kurzen Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr wurde am frühen Sonntagmorgen ein in der Neustadter Hauptstraße abgestellter grauer Jeep entwendet. Auf der Heckscheibe des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen WN-K 6789 ist die Aufschrift einer Bedachungs-Firma angebracht. Ein Zeuge hat den Pkw gegen 7 Uhr in der Neustadter Straße gesichtet, Fahrer war ein Mann mit Vollbart. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Plüderhausen: Zwölfjähriges Mädchen sexuell belästigt

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der am Mittwochmorgen zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr am Wasserspielplatz im Schlossweg ein zwölfjähriges Mädchen sexuell belästigt haben soll. Er habe sich zu ihr auf die Parkbank gesetzt, sie angefasst und geküsst. Als das Mädchen ihn bat, sie in Ruhe zu lassen, sei er in unbekannte Richtung davongegangen.

Bei dem Mann soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten dunkelhäutigen Mann mit kurzen, schwarzen krausen Haaren handeln. Der Mann ist ca. 175-180 cm groß, schlank und trug zur Tatzeit schwarze Kleidung. Er nannte sich selbst Sergej und war mit einem auffälligen pink/blauen Damenrad unterwegs. Zeugen, die Angaben zum Vorfall selbst machen können oder denen eine Person, auf die die Personenbeschreibung zutrifft aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 beim Polizeiposten Plüderhausen zu melden.

