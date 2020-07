Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, brennender Verkaufsstand

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagnachmitttag wollte ein 34-jähriger Hyundai-Lenker von der Unterführung der Johann-Gottfried-Pahl-Straße kommend nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei missachtete er gegen 17 Uhr den Vorrang eines entgegenkommenden 26-jährigen Fahrzeuglenkers, der an der Einmündung Schleifbrückenstraße/Bahnhofstraße nach rechts abbiegen wollte, wodurch es zur Kollision kam.

Aalen: Unfallfluchten

Im Einmündungsbereich Friedrichstraße/Friedhofstraße streifte eine 74-jährige Ford-Lenkerin beim Abbiegen eine 45-jährige Renault-Lenkerin und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sie konnte jedoch ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1800 Euro beziffert.

Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein Unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstagnachmittag und Dienstagvormittag einen Opel Astra, der im Parkhaus in der Reichsstädter Straße auf Parkdeck 2 abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 800 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine 43-jährige VW-Lenkerin verursachte am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Sie war auf der Alte Heidenheimer Straße aus Richtung Unterkochen kommend in Richtung Hochbrücke unterwegs und hatte sich zunächst an der dortigen Ampel auf die Linksabbiegespur eingeordnet. Beim anschließenden Wechsel auf die Rechtsabbiegespur kollidierte sie mit einem von hinten heranfahrenden 78-jährigen VW-Lenker, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro entstand.

Rainau: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 290 kam am Dienstag ein 21-Jähriger gegen 18.15 Uhr mit seinem Alfa Romeo Höhe des Stausees Buch nach einer langen Geraden kurz vor den dortigen Park- und Rastplätzen aufgrund von Übermüdung nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanken. Die Polizei Ellwangen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bzw. durch den Fahrzeuglenker gefährdet wurden, sich unter Tel. 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: Verkaufsstand in Brand gesetzt

Auf einem Parkplatz an der K 3268 wurde am Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr ein dort aufgestellter Erdbeerverkaufsstand von Unbekannten in Brand gesetzt. Dieser brannte vollsteändig nieder. Dadurch wurde auch ein dahinter befindliche mobile Toilette in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften Mann im Einsatz. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet unter Telefon 07171/3580 um Zeugenhinweise, insbesondere auf Personen oder Fahrzeuge, die sich zum Zeitpunkt des Brandes dort aufgehalten haben.

Schechingen: Krad-Lenker bei Wildunfall schwer verletzt

Am Dienstagabend kollidierte ein 60-jähriger Krad-Lenker gegen 20.10 Uhr mit einem Reh, das die Fahrbahn der K 3262 zwischen Leinroden und Schechingen querte. Der Krad-Lenker stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Reh wurde durch den Aufprall getötet.

Gschwend: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Linksabbiegen von der B 298 auf die Frickenhofer Straße fuhr eine 36-jährige Hyundai-Lenkerin am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr aus Unachtsamkeit über die rechte Seite einer Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf einem Schotterparkplatz in der Baldungstraße wurde am Dienstagnachmittag ein Smart beschädigt. Der unbekannte Verursacher hinterließ rund 500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Unfall am Fußgängerüberweg

Ein 10-Jähriger überquerte am Dienstag gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad einen Fußgängerüberweg in der Hauptstraße. Ein heranfahrender 54 Jahre alter Lenker einer Harley Davidson erkannte dies zu spät und touchierte das Fahrrad am Hinterrad. Der Junge stürzte hierdurch und verletzte sich leicht. Zudem entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell