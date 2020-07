POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener bedroht Kassiererin, Jagendlicher Fahrradfahrer bei Unfall verletzt, Vandalismus & Unfallflucht

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Betrunkener bedroht Kassiererin

Ein 21 Jahre alter Mann betrat am Montagabend gegen 20:30 Uhr ein Ladengeschäft in der Sulzbacher Straße, nahm sich ein Getränk und bezahlte dieses zunächst an der Kasse. Anschließend forderte er die Kassiererin zweimal auf, ihr den Kasseninhalt zu geben und zeigte hierbei ein Klappmesser vor. Als die Verkäuferin dies verweigerte, verließ er den Markt. Eine Angestellte verfolgte den Mann und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei widerstandslos festhalten. Der alkoholisierte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, ihn erwartet eine Strafanzeige.

Winnenden: Jugendlicher Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Fahrer geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein 14 Jahre alter Fahrradfahrer war am Dienstagmorgen gegen 08:25 Uhr auf der Friedrich-List-Straße in Richtung Kreisverkehr Max-Eyth-Straße unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr überquerte er auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Straße. Zeitgleich verließ ein bislang unbekannter Autofahrer den Kreisverkehr in Richtung Friedrich-List-Straße und kollidierte dort mit dem Jugendlichen. Dieser wurde anschließend auf die Motorhaube aufgeladen und verletzte sich hierbei leicht. Eine bisher unbekannte Zeugin stellte den Mann anschließend kurz zur Rede, dieser verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern. Beim Autofahrer soll es sich um einen älteren Mann mit einem schwarzen Kleinwagen handeln. Die Zeugin soll groß, blond und etwa 30 Jahre alt sein, sie trug eine Sonnenbrille. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun dringend die Zeugen, die mit dem Autofahrer nach dem Unfall gesprochen hat sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Autofahrer geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

Schorndorf: Polizei ermittelt wegen Vandalismus

Unbekannte Vandalen trieben in der Nacht zum Dienstag in Schorndorf ihr Unwesen. Von ihnen wurde im Stadtpark ein offenes Bücherregal sowie ein Kunstobjekt aus Weidengeflecht umgeworfen und beschädigt. Zudem wurde ein öffentlicher Müllereimer beschädigt und der darin enthaltene Unrat im Park verteilt.

Zudem wurde am Dienstagmorgen polizeilich bekannt, dass auch die Gemeinschaftsschule in der Rainbrunnenstraße von Vandalen heimgesucht wurde. Die unbekannten Täter haben dort einige Fensterscheiben und eine Sicherheitstüre mit Steinen beworfen. Der verursachte Sachschaden wurde nach ersten Schätzungen auf 12000 Euro beziffert.

Möglicherweise dieselben Täter haben noch im Parkhaus Bantel am Dienstag nach 2 Uhr mehrere Feuerlöscher entnommen und entleert. Es ist derzeit davon auszugehen, dass der verteilte Löschschaum keine weiteren Schäden am Gebäude oder an dort geparkten Fahrzeugen verursachte. Zudem wurde gegen 3 Uhr ein Feueralarm ausgelöst. Unbekannte haben sich über eine unverschlossene Türe Zugang zur Arnoldgalerie verschafft und im Treppenhaus des Kulturforums den Alarmgeber aktiviert.

Die Polizei Schorndorf hat zu den Vorfällen die Ermittlungen übernommen und prüft, inwieweit ein Tatzusammenhang besteht. Zur Klärung der Taten bittet sie nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Urbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr von der Polarstraße in Richtung Wolfsgasse. Er stieß an der Einmündung mit einem Rollerfahrer zusammen, der zeitgleich von der Widerscheinstraße in die Polarstraße einbiegen wollte. Der Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher, der mit einemweißen Auto unterwegs gewesen ist, verließ nach einer kurzen Unterredung mit dem Rollerfahrer die Örtlichkeit. Nun sollten zur Klärung der näheren Details sich Unfallzeugen oder auch der geflüchtete Unfallbeteiligte selbst bei der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 melden.

