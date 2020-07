Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Firmengebäude - Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Am Dienstag um 11:35 Uhr wollte ein Audi-Lenker mit seinem Fahrzeug aus einem Grundstück auf die Kirchstraße einfahren. Hierbei übersah er einen Lenker eines Daimler-Benz Citan und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 06:30 Uhr entfernte ein bislang unbekannter Einbrecher mit brachialer Gewalt einen Rollladen auf der Westseite eines Firmengebäudes in der Hofwiesenstraße. Anschließend versuchte er zunächst ein dahinterliegendes Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, schlug der Einbrecher eine Fensterscheibe ein. Im Gebäudeinneren wurden anschließend mehrere Büros durchsucht und Schränke und Rollcontainer aufgebrochen. Entwendet wurden zwei kleine Kassen mit etwa 150 Euro Bargeld, Briefmarken im Wert von etwa 300 Euro sowie ein Monitorkabel. Der entstandene Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Kirchberg an der Jagst: Klein-LKW verursacht Unfall und flüchtet

Am Montag um 13.30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lenker eines VW Golf die linke Fahrspur der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg wollt er einen Klein-LKW und einen Sattelzug überholen. Als er bereits auf Höhe der Hinterachse des Klein-LKW fuhr, scherte dieser plötzlich nach links aus, um ebenfalls den Sattelzug zu überholen. Trotz einer Vollbremsung und einer Ausweichbewegung konnte der Golf-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Nach dem Überholvorgang wechselte der Fahrer des Klein-LKW wieder auf die rechte Fahrspur. Nachdem der Golf-Lenker durch Hupen den Fahrer des Klein-LKW zum Anhalten aufforderte, schaltete dieser seine Warnblinkanlage ein, entschuldigte sich per Handzeichen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Golf entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. An dem LKW müsste ein Schaden hinten links entstanden sein.

