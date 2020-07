Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Aus Beleidigungen wurden Körperverletzungen - Ring geraubt - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 19:30 Uhr wollte ein 51-jähriger Lenker eines Scania Sattelzuges von der Raiffeisenstraße nach links auf die Bühlerstraße einbiegen. Beim Einfahren übersah er hierbei einen von rechts heranfahrenden PKW Dacia eines 34-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Schwäbisch Hall: Ring von Finger entwendet

Am Montag um 18:30 Uhr wurde ein 15-Jähriger am Kocherquartier in der Salinenstraße von drei ihm namentlich Bekannten angesprochen. Ein 17-Jähriger aus der Gruppe forderte den 15-Jährigen auf, seinen Fingerring herauszugeben. Nachdem dieser die Herausgabe verweigerte, ergriff der 17-Jährige die Hand des Ringträgers und riss ihm den Ring vom Finger. Anschließend entfernten sich die Drei in Richtung Weilerwiese. Um 20:45 Uhr konnte der Dieb von einer Polizeistreife in der Weilerwiese, bei einem dortigen Hartplatz, angetroffen werden. Der entwendete Ring konnte in seiner Hosentasche aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Aus Beleidigungen wurden Körperverletzungen

Am Samstag riefen zwei alkoholisierte junge Männer mehrfach eine 17-jährige Jugendliche an und belästigten diese. Daraufhin mischte sich der 17-Jährige Freund der Jugendlichen ein. Hierbei kam es wohl zu wechselseitigen Beleidigungen. Anschließend begab sich der 17-Jährige zusammen mit zwei Freunden an die Wohnadresse der Anrufer und schlug dort einem 18-jährigen Anrufer sofort mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend traten der 17-Jährige und seine Begleiter mit den Füßen auf den bereits am Boden liegenden jungen Mann ein. Weiterhin wurde dem zweiten Anrufer eine Glasflasche an den Kopf geworfen, so dass auch dieser verletzt wurde. Beide Personen mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

