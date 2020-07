Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände, Sachbeschädigungen, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Flächenbrand durch zündelnde Kinder

Durch zwei Kinder wurde am Montagabend gegen 20.45 Uhr auf dem Vorplatz vor dem Mahnmal in der Sankt-Johann-Straße gelagertes Heu entzündet. Als ein hinzukommender Spaziergänger dies bemerkte, rannte eines der Kinder weg. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen war zur Brandbekämpfung mit 12 Mann und 4 Fahrzeugen im Einsatz.

Westhausen: Radfahrer gestürzt

Ein 67-jähriger Radfahrer, der am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Pedelec die Mühlstraße in Richtung zur K 3319 befuhr, stürzte am Ende einer leichten Gefällstrecke, als ihm eine Fliege auf die Brille bzw. ins Gesicht flog und er beim Entfernen die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Er wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ellwangen: Unfall beim Einfahren

Von einem Firmengrundstück In der Au fuhr ein 78-jähriger VW-Lenker am Montagvormittag gegen 11.50 Uhr nach links auf die B 290 ein. Dabei kollidierte er mit einer von rechts heranfahrenden vorfahrtsberechtigen 43-jährigen Hyundai-Lenkerin, wodurch ein Schaden von ca. 3000 Euro entstand.

Bopfingen: Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

An der Nordseite des katholischen Pfarramtes in der Badgasse wurde zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr die 1 x 2 Meter große Glasscheibe am Zugang zum Pfarramt vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel. 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd: Spiegelstreifer

Auf der L 1161 touchierten sich im Begegnungsverkehr am Montagabend gegen 19.40 Uhr der 19-jährige Lenker eines Klein-Lkw und ein 45-jähriger Sprinter-Lenker an den jeweiligen Außenspiegeln der Fahrerseite. Durch die Trümmerteile wurde der dahinterfahrende Skoda eines 47-Jährigen beschädigt. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mögglingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Linksabbiegen von der Hauptstraße in die Lauterstraße am Montag, gegen 18.45 Uhr ein Verkehrszeichen mit zusätzlich angebrachter Warnbake. Dabei wurde das Standrohr leicht aus seiner Verankerung gerissen und ein Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Mögglingen: Farbschmiererei

Zwischen Sonntag und Montag wurde die Gasdruckregelanlage im Bereich Heubacher Straße/Alemannenring mit schwarzer Farbe beschmiert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Montag ein 36-jähriger Hyundai-Lenker, als er gegen 18.30 Uhr auf der Hauptstraße auf den Pkw einer 48-jährigen Ford-Lenkerin auffuhr, die verkehrsbedingt wegen eines vor ihr abbiegenden Fahrzeuges angehalten hatte. Die Ford-Lenkerin erlitt dabei leichte Verletzungen. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd-Weiler: Beim Wandern gestürzt und verletzt

Eine 29-jährige Frau war am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr mit ihrem Hund auf dem Hornberg unterwegs, als sie während ihrer Wanderung alleinbeteiligt stolperte und stürzte. Die schwer am Arm verletzte Frau wurde von Spaziergängern aufgefunden und zu einem Parkplatz an der Strümpfelbachstraße gebracht, wo sie durch den Rettungsdienst notärztlich versorgt wurde und anschließend ins Krankenhaus kam.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Im Einmündungsbereich Pfitzerstraße/Lindenfirststraße ereignete sich am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker hatte zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 26-jährige Fahrzeuglenkerin nach links die Lindenfirststraße einbiegen wollte und fuhr auf. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 56-jähriger Peugeot-Lenker war am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen zwischen den Ausfahrten Lorch und Schwäbisch Gmünd-West einem Tier ausgewichen. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab, fuhr in die Stahlschutzplanke und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Mehrere Sachbeschädigungen durch Brandlegung

Mehrere kleine Brände legte ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen auf dem Schulhof der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße. Unter anderem wurden zwei Mülleimer auf dem Pausenhof, sowie ein Bremskeil, mehrere Plastikflaschen und Kartonagen in der Nähe eines Imbisswagens angezündet. Der Schaden am Imbisswagen beläuft sich auf etwa 200 EUR, an den beiden Mülleimern entstand kein Sachschaden. Hinweise hinsichtlich Personen, die sich am Wochenende dort aufgehalten haben bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

