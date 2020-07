Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstähle - Diebstahl aus Wohnung - Einbruch in Turnhalle - Unfallflucht - Sonstiges

Crailsheim: Diebstahl von E-Bike

Zwischen dem 25.06. und dem 02.07.2020 wurde aus der Fahrradabstellanlage am ZOB in der Worthingtonstraße ein türkisfarbenes E-Bike Tern GSD S10 mitsamt einem Schloss entwendet. Das Rad inkl. Schloss hat einen Wert in Höhe von etwa 2550 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Turnhalle

Ein bislang unbekannter Einbrecher schlug zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 06:55 Uhr, auf der Westseite der Turnhalle Ingersheim, in der Michael-Haf-Straße, ein Loch in ein Glasgitterfenster. So dass es möglich war, das Fenster zu entriegeln und anschließend in die Halle einzusteigen. Entwendet wurde nichts.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße wurde am Montag zwischen 13:30 Uhr und 13.45 Uhr ein dort geparkter Mercedes GLK beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte an dem Fahrzeug entlang und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Vermutlich handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Klein-LKW oder um einen PKW mit Anhänger. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Gaildorf: Diebstahl aus Wohnung

Am Samstag zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Dieb in ein Wohnhaus in Ottendorf in der Raiffeisenstraße ein. In der Wohnung wurden mehrere Schubladen durchwühlt. Entwendet wurde vermutlich nichts. Vermutlich wurde der Dieb durch den rückkehrenden Wohnungsinhaber gestört und flüchtete über eine Hintertür. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Gaildorf: Unfall beim Einfahren auf die Straße

Am Montag um 11:30 Uhr wollte ein 53-jähriger Lenker eines PKW BMW vom Gehweg auf die Karlstraße einfahren. Hierbei übersah er einen PKW VW eines 28-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Crailsheim: Dieseldiebstähle

Zwischen Sonntagnacht, 0 Uhr und Montagfrüh, 7 Uhr, wurde aus einer Sattelzugmaschine insgesamt etwa 290 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Aus einer danebenstehenden Sattelzugmaschine wurden weitere 300 Liter Diesel abgezapft. Beide Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt des Diebstahls auf dem Autobahnrastplatz Reußenberg, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim, abgestellt. An beiden Fahrzeugen wurden die Tankdeckel aufgebrochen.

