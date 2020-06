Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf ++ Seitenwind auf der Autobahn - 24-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt ++ Seniorin fällt auf betrügerische Gewinnbenachrichtigung rein ++

Rotenburg (ots)

Schwerer Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Ebersdorf. Vermutlich Sekundenschlaf am Steuer eines Autos hat am Donnerstagnachmittag auf der B 495 am Ortseingang Ebersdorf zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Ein 80-jähriger Autofahrer war kurz nach 15 Uhr mit seinem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Ebersdorf unterwegs, als ihn plötzliche Müdigkeit überfiel. Sein Wagen kam nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes-Kleintransporter eines 53-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 83-jährige Ehefrau des Unfallverursachers schwere Verletzungen zu. Er selbst wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Seitenwind auf der Autobahn - 24-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Groß Meckelsen/A1. Schwere Verletzungen hat sich ein 24-jähriger Autofahrer aus Hessen am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 in Richtung Hamburg zugezogen. Gegen 22.30 Uhr überholte der Mann mit seinem Seat einen Lkw. Als er aus dem Windschatten des Lastwagens herausfuhr, wurde sein Fahrzeug von rechts vom Seitenwind erfasst und nach links gedrückt. Der 24-Jährige erschreckte sich, lenkte hektisch gegen und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der Seat kam nach rechts von der Fahrbahn ab, riss etwa fünfzig Meter Wildschutzzaun nieder und blieb in einem Graben liegen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Auffahrunfall an der Autobahnausfahrt

Sittensen. Vermutlich aus Unachtsamkeit ist ein 61-jähriger Autofahrer am Donnerstagvormittag vor der Ampelanlage an der Autobahnausfahrt der A1 aus Richtung Hamburg mit seinem Nissan auf den vor ihm wartenden VW Golf eines 34-jährigen Autofahrers aufgefahren. Dabei zog sich der Mann im VW leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Polizei beanstandet Auspuffanlage

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Donnerstagnachmittag in der Trinidadstraße im Gewerbegebiet Hohenesch das Auto eines 21-jährigen Rotenburgers genau unter die Lupe genommen. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann die Abgasanlage manipuliert hatte. Dadurch erlosch die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs. Dem Mann droht ein Bußgeld.

Junger Mann mit Schreckschusswaffe

Bremervörde. Eine besorgte Zeugin hat der Bremervörder Polizei am Donnerstagnachmittag von einem jungen Mann berichtet, der im Rosengarten am Vörder See anderen eine Pistole gezeigt habe. Eine Streifenbesatzung traf dort auf drei junge Männer. Einer von ihnen, ein 21-jähriger Bremervörder, hatte eine Schreckschusspistole ohne Munition bei sich. Der Mann war allerdings nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins. Deshalb leiteten die Beamten ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz ein.

Autofahrer unter Drogenverdacht

Brockel. Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle der Polizei an der Hauptstraße in den Verdacht geraten, sein Fahrzeug unter Drogeneinwirkung gelenkt zu haben. Im Gespräch mit dem Fahrer erkannten die Beamten Anzeichen, die auf Rauschgiftkonsum hindeuteten. Einen Urintest, der Aufschluss über den Vorwurf hätte geben können, lehnte der Mann ab. Deshalb musste er auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Seniorin fällt auf betrügerische Gewinnbenachrichtigung rein

Zeven. Eine 76-jährige Zevenerin ist am Mittwoch auf eine betrügerische Gewinnbenachrichtigung hereingefallen. Ein unbekannter Anrufer hatte ihr gegen 11 Uhr vormittags am Telefon mitgeteilt, dass sie 145.000 Euro gewonnen habe. Nach der Zahlung einer Gebühr könne sie auf das Geld zugreifen. Die Frau kaufte Online-Bezahlgutscheine über 250 Euro und gab die Codes durch. Damit war ihr Geld weg - vom angeblichen Gewinn hat sie nichts gesehen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor allem Senioren vor den Machenschaften der Betrüger und bittet Familienangehörige diese Masche zu Hause zu thematisieren.

Diebe bauen Batterien aus Lkw aus

Rotenburg. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in der Karl-Göx-Straße zwei Fahrzeugbatterien aus einem Lkw ausgebaut und gestohlen. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht gegenüber eines Firmengeländes im Industriegebiet. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeug bemerkt haben, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell