POL-ROW: ++ Wieder Farbschmierereien im Stadtgebiet ++ Diebe stehlen 200 Europoolkisten ++ Betrunkener Autofahrer muss Führerschein abgeben ++ Autoknacker bei der Tat gestört ++

Rotenburg (ots)

Wieder Farbschmierereien im Stadtgebiet

Rotenburg. Im Verlauf des Dienstags ist es im Stadtgebiet erneut zu einigen Farbschmierereien gekommen. Wie schon in der vergangenen Woche besprühten Unbekannte diesmal im Bereich der Harburger Straße/Berliner Ring/Breslauer Straße/Botheler Straße die Motorhauben mehrerer Fahrzeuge mit einem Schriftzug, bestehend aus vier schwarzen Großbuchstaben. Aber auch die Eingangstüren vom Getränkemarkt bei Edeka an der Harburger Straße und eine Außentür des Familia-Marktes an der Straße Auf dem Rusch blieben nicht verschont. Am Verbindungsweg Botheler Straße zur Harburger Straße besprühten die Unbekannte ein Garagentor. Insgesamt geht die Polizei wieder von einem hohen Sachschaden aus. Deshalb bitten die Beamten unter Telefon 04261/947-0 zur Ermittlung der Täter um sachdienliche Hinweise.

Diebe stehlen 200 Europoolkisten

Rotenburg. Unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag vom Gelände des Edeka-Marktes an der Harburger Straße rund zweihundert Europoolkisten gestohlen. Um 21.45 Uhr fuhren sie mit einem Fahrzeug an den frei zugänglichen Be- und Entladebereich des Gebäudes heran, luden die grünen Faltkisten auf und verschwanden damit. Die Polizei spricht von einem Schaden vom mehreren hundert Euro. Zeugen, die am Samstag am Edeka-Markt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

Betrunkener Autofahrer muss Führerschein abgeben

Sandbostel. Am Montagabend ist ein 64-jähriger Autofahrer in der Dorfstraße betrunken in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Den Beamten war der Wagen des Mannes gegen 19 Uhr im fließenden Verkehr aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass er offenbar unter Alkoholeinwirkung stand. Das bestätigte auch ein Atemalkoholtest: 1,6 Promille. In der OsteMed Klinik musste der 64-Jährige eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielt die Polizei auch.

Autoknacker bei der Tat gestört

Gyhum. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in der Bergstraße ein Auto aufgebrochen. Der schwarze BMW der 3er-Reihe stand als ausgestelltes Gebrauchtfahrzeug auf einer Grünfläche direkt an der Straße. Nachdem die Täter eine hintere Dreieckscheibe eingeschlagen hatten, versuchten sie das Multifunktionslenkrad auszubauen. Vermutlich wurden die Diebe bei der Tat gestört, denn das Lenkrad blieb im Fahrzeug zurück.

Seniorin verliert viel Geld durch betrügerisches Gewinnversprechen

Bremervörde. Neunhundert Euro hat eine 81-jährige Frau am Dienstag an unbekannte Betrüger verloren. Die Täter lockten die Seniorin mit einer verführerischen Gewinnbenachrichtigung. Sie habe 37.000 Euro gewonnen, so die Unbekannten am Telefon. Um an das Geld zu kommen, müsse die Frau für neunhundert Euro Online-Bezahlkarten erwerben und die Codes an die Anrufer weitergeben. Sie tat, was man ihr auftrug, erhielt dafür aber keinen Gewinn. "Lassen Sie sich nicht von den Betrügern blenden", warnt Polizeisprecher Heiner van der Werp. Sobald eine Telefonstimme fröhlich mitteilt: "Hurra, Sie haben gewonnen!", sollten die Angerufenen das Gespräch sofort beenden.

Weiterleitung bei der Gewinnbenachrichtigung kann teuer werden

Gyhum/Ostereistedt. Am Dienstag hatten zwei 71 und 72 Jahre alte Männer aus dem Zevener Raum jeweils eine unerwartete Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter. Darin überbrachte ein Mitarbeiter der Kanzlei "Bertelsmann & Kollegen" eine Gewinnbenachrichtigung. Im weiteren Verlauf forderte die Computerstimme auf, die Taste 1 zu drücken. Vermutlich dürfte damit die Weiterleitung in eine kostenpflichtige Warteschleife erfolgen. Wie auch in anderen Fällen von unerwarteten Gewinnbenachrichtigungen, rät die Polizei, sofort aufzulegen.

