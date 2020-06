POL-ROW: ++ Unfallflucht auf dem Parkplatz am Großen Holz - Polizei sucht Zeugen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagvormittag auf dem Parkplatz am "Großen Holz" am Ortseingang Zeven, angrenzend an die Landesstraße 122 in Richtung Bademühlen ereignet hat, sucht die Zevener Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Demnach hat ein noch unbekannter Autofahrer zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr vermutlich beim Rangieren ein geparktes Auto angefahren und beschädigt. Zum Fahrzeug des Unfallverursachers gibt es keine Hinweise. Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

