Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Stadtteil West

Ludwigshafen (ots)

Am Vormittag des 29.02.2020 wurde eine beschädigte Bushaltestelle in der Bliesstraße gemeldet. Vor Ort konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter die beiden Glasscheiben der Rückwand eingeschlagen haben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf die oder den Täter nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Oppau unter der Tel.-NBr.: 963-2222 entgegen.

