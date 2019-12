Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0794 --Die Polizei bittet um Mithilfe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt Zeit: 12.12.19

Am 23. November griff eine Bremer Gruppe nach dem Fußballspiel zwischen Werder und Schalke Gästeanhänger in der Östlichen Vorstadt an, siehe hierzu auch die PM 753. Die Ermittler der Polizei verteilen heute Flyer und bitten Zeugen um Mithilfe.

Die Auseinandersetzung fand gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Stader Straße statt. Die eigens nach dem Ereignis eingerichtete Ermittlungsgruppe wird heute in der Östlichen Vorstadt Flyer verteilen und die Bevölkerung um Mithilfe bitten. Nach bereits durchgeführten Vernehmungen von Zeugen, sucht die Polizei weitere Personen, die

- die Tat beobachtet haben - Angaben zum Tathergang oder beteiligten Personen machen können - Foto- oder Videoaufnahmen vom Vorfall gefertigt haben

Hinweise richten Sie bitte an den Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 3623888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell