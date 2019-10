Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Einladung zur Fortsetzung der landesweiten Cybersicherheitskampagne

Ein Dokument

Lüneburg (ots)

Für den kommenden Donnerstag (17.10.2019) laden wir Sie zur Fortsetzung der landesweiten Cybersicherheitskampagne des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport "Online? Aber sicher! Live-Hacking // Security Expo" in Lüneburg ein. Zu Beginn führt Moderator Andreas Kuhnt (NDR) in einem Talk mit dem Lüneburger Polizeipräsidenten, Thomas Ring, und dem Stadtrat und Dezernenten für Nachhaltigkeit, Sicherheit und Recht der Stadt Lüneburg, Markus Moßmann, ins Thema ein. Danach erwartet Sie ein Einblick in die Arbeit moderner Hacker im Rahmen eines interaktiven Live-Hackings. Vor und nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, verschiedenen Expertinnen und Experten aus Verbänden, Vereinen und staatlichen Institutionen im Rahmen der "Security Expo" Fragen rund um das Thema Informationssicherheit zu stellen und sich über private sowie staatliche Konzepte und Maßnahmen für mehr Sicherheit im Umgang mit dem Internet zu informieren.

Weitere Informationen zum Programm und zu unseren Kooperationspartnerinnen und -partnern finden Sie auch unter: https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/themen/die_hacker_kommen/online-aber-sicher-179547.html

Wir freuen uns, Sie am Donnerstag, 17. Oktober 2019, ab 17:00 Uhr, in der Leuphana Universität, 21335 Lüneburg, zu begrüßen.

