Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dunkles Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Unfallflucht am Samstag, 4. Juli, an der Berliner Straße sucht die Polizei ein dunkles Auto. Gegen 23 Uhr beobachtete ein Zeuge den Pkw, wie dieser beim Vorbeifahren von zwei Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

