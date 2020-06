Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 14 Wohnungen in Drogenverfahren durchsucht

Nordhorn (ots)

Beamte der Polizei Lingen ermitteln seit einigen Monaten in einem umfangreichen Verfahren wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln. Am Donnerstagmorgen sind in diesem Zusammenhang insgesamt 14 Wohnungen, davon zwölf in Nordhorn, durchsucht worden. Die beiden weiteren Durchsuchungsobjekte befanden sich in Lingen und Kiel. Die insgesamt 13 Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 33 Jahren stehen in Verdacht, insbesondere in der Grafschaft Bentheim, Marihuana und Kokain zu verkaufen. Bei den Durchsuchungen konnten neben Waffen weitere Beweismittel gefunden werden, die den Verdacht erhärten. Die Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände und die weiteren Ermittlungen dauern an.

