Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, drei Einbrüche in Firmenbüros

Altenberge (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11.03.2020) in drei Firmenbüros eingedrungen. Im Gewerbegebiet West, an der Boschstraße, hebelten die Täter ein Bürofenster auf und verschafften sich Zugang zum Objekt. Sie durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Einbrecher waren hier zwischen 18.00 Uhr und 06.15 Uhr am Werk. Am frühen Mittwochmorgen, zwischen 01.15 Uhr und 01.25, hielten sich Einbrecher auf einem Firmengelände Am Landwehrbach auf. Die Täter hebelten eine Zauntür auf und verschafften sich Zugang zum Firmengelände. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten durch das Fenster in die Büroräume. Hier wurde Bargeld entwendet. An einem Gebäude an der Straße Zur Steinkuhle warfen Unbekannte eine Fensterscheibe ein. Durch das Fenster gelangten sie in zwei Büros, wo sie nach Wertgegenständen suchten. Hier waren die Einbrecher gegen 02.10 Uhr am Werk. In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell