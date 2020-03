Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei hat am Montag (09.03.) in Ibbenbüren einen 23-Jährigen festgenommen. Der Mann aus Ibbenbüren steht im Verdacht mit Drogen gehandelt zu haben. Der Polizei lagen Hinweise vor, wonach der Mann im Bereich der Westvorstadt Drogen verkauft hatte. Am Montag wurde die Wohnung des 23-Jährigen durchsucht. Dabei sind neben Drogen auch eine größere Summe Bargeld sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft in Münster stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft gegen den Ibbenbürener. Er wurde dem Amtsgericht Rheine vorgeführt, wo der zuständige Richter den Haftbefehl erließ.

