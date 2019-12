Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 zwischen Hann.-Münden und Kassel - Unfallbeteiligter flüchtig

Kassel (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen Morgen gegen 06:00 Uhr auf der BAB7 zwischen den Anschlussstellen Hann.-Münden-Lutterberg und Kassel-Nord.

Bei dem Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw und ein Lkw beteiligt sind, wurden zwei Personen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle sind derzeit im Gange.

Zeugenaufruf:

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat sich ein Unfallbeteiligter zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Niestetal-Sanderhausen/Kassel-Bettenhausen entfernt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Person medizinischer Hilfe bedarf und möglicherweise unter Schock steht. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 40 Jahre alt, bekleidet mit einer rot-orangefarbenen Jacke, vermutlich Arbeitskleidung.

Das Polizeipräsidium Nordhessen bittet daher die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561/9100 entgegen.

