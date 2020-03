Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Rollerfahrer flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei

Recke (ots)

Auf ihrer Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten am Dienstag (10.03.), gegen 15.20 Uhr, ein Roller auf, der mit zwei Personen auf der Steinbecker Straße unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich, den Rollerfahrer anzuhalten und zu überprüfen. Als der Zweiradfahrer die deutlichen Anhaltesignale sah, drehte er und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Recke davon. Die Polizisten drehten mit ihrem Streifenwagen um und verfolgten den Roller. Die Beamten konnten beobachten, dass der Beifahrer mehrfach dem Fahrer signalisierte, anzuhalten. Trotzdem fuhr dieser halsbrecherisch mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit weiter. Der Fahrer des Rollers gab erst auf, als er über die Straße Stichlinge in eine Sackgasse zu einem Bauernhof fuhr. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Roller technisch verändert war. Der Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis für dieses Fahrzeug. Die Beamten eröffneten gegen den Fahrer ein Strafverfahren. Darüber hinaus wurde das Fahrzeug sichergestellt, um es von einem TÜV Beamten untersuchen zu lassen.

