Polizei Dortmund

POL-DO: Betrunkener Autofahrer schlingert tagsüber durch Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0935 Gegen 11.20 Uhr am heutigen Tag (16.8.) fuhr ein 58-jähriger Lüner mit seinem Auto die Preußenstraße in nordöstliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 24 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Trotzdem setzte er seine Fahrt fort, jedoch nur bis zu einem Laternenmast im Kreisverkehr Preußenstraße / Baukelweg. Dort prallte er frontal gegen den Mast.

Eine zufällig anwesende Krankenschwester leistete dem leicht verletzten Lüner Erste Hilfe.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief deutlich positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell