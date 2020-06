Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Geldbörse gestohlen

Neuenhaus (ots)

Am Mittwochmorgen ist es gegen 09.20 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi Marktes an der Veldhausener Straße zu einem Diebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter sprach eine 68-jährige Frau an und verwickelte sie in ein Gespräch. Dabei stahl er die Geldbörse aus ihrer Handtasche.

Der Täter war rund 40-50 Jahre alt und ca. 185 cm groß. Er war von schlanker Statur, hatte eine Glatze und war mit einem hellen T-Shirt sowie einer kurzen Hose bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

