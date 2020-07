Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Wohnung

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Dienstag, 30. Juni 2020, bis Sonntag, 04. Juli 2020, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brentanostraße einzudringen. Sie hebelten mit entsprechendem Werkzeug an der Balkontür, drangen allerdings aus noch unbekannten Gründen nicht in die Wohnung ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

