Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto entwendet - Unfälle und ein mutwillig beschädigtes Auto

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: VW-Bus entwendet

In der Nacht zum Montag wurde im Panoramaweg ein VW Bus (T4) mit den amtlichen Kennzeichen WN - O 2012 entwendet. Es könnte sein, dass der Schlüssel zuvor verloren ging und somit das Fahrzeug nun mit dem Originalschlüssel gefahren wird. Auf der weißen Lackierung des Fahrzeugs sind mehrere Pinguine aufgebracht. Hinweise zur Tat und Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Fellbach: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Eine 74-jährige Audi-Fahrerin stieß am Montag gegen 9.10 Uhr an der Einmündung Stettener Straße / Im Kieferle beim Abbiegen mit einer Radfahrerin zusammen. Die 53-jährige Frau stürze und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2700 Euro.

Winterbach: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag kurz vor 9 Uhr die L 1150 von Engelberg in Richtung Winterbach. Als vor ihm der Fahrer eines VW-Busses wegen eines querenden Rehs bis zum Stillstand abbremste, konnte der Daimlerfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten. Beim Aufprall wurde der 75-Jährige leicht verletzt.

Welzheim: Von Straße abgekommen

Eine 27-jährige betrunkene Citroen-Fahrerin verursachte am Montagabend einen Verkehrsunfall. Sie befuhr die Bahnhofstraße, als sie bei der Johannes-von-Hieber-Straße von der Straße abkam und gegen einen Stein prallte. Weil die Autofahrerin betrunken war und sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung ergab, wurden entsprechende Blutuntersuchungen veranlasst. Der Führerschein der 27-Jährigen wurde vorläufig entzogen.

Schorndorf: Auto mutwillig beschädigt

Ein in der Hermann-Hesse-Straße geparktes Taxi wurde zwischen Freitag- und Montagmittag mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter verursachte ca. 3500 Euro Sachschaden an dem Fahrzeug, indem er Reifen zerstach und die Lackierung zerkratzte. Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, wird nun von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Urbach: Unfall am Kreisverkehr

Ein 72-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Montag gegen 11.35 Uhr an der Einmündung Wasenstraße/Schorndorfer Straße in den dortigen Kreisverkehr ein und stieß hierbei mit einem im Kreisel fahrenden Rollerfahrer zusammen. Der 56-jährige Zweiradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Es entstand ca. 1000 Euro Sachschaden.

