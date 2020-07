Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: beschädigte Scheibe und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Scheibe beschädigt

In der Nacht auf Dienstag warf ein Unbekannter einen Stein gegen eine Scheibe eines Wohnhauses in der Breslauer Straße. Dadurch entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Ellwangen: Auffahrunfall

An der Einmündung der L1060 in die B290 beim Spitalhof ereignete sich am Dienstagmorgen ein Auffahrunfall. Ein 51 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr dort gegen 8.15 Uhr aus Unachtsamkeit auf den Ford Fiesta einer 22-Jährigen auf. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fußgängerin gefährdet - Hinweise gesucht

Ein 10-jähriges Mädchen wurde am Freitagabend gegen 19.10 Uhr an der Fußgängerampel im Bereich Weilerstraße/Konrad-Adenauer-Straße von einem grauen Pkw gefährdet. Das Mädchen überquerte bei "grün" die Fahrbahn, als der unbekannte Pkw-Fahrer bei "rot" in den Kreuzungsbereich einfuhr und hierdurch die 10-Jährige gefährdete. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter Telefon 07171/3580 um Hinweise auf den betreffenden Pkw, der ein AA-Kennzeichen hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell