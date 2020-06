Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall beim Überholen - Zeugen gesucht! (03.06.2020)

Triberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Triberg und St. Georgen. Ein 31-jähriger Audi A 5-Fahrer überholte in einer Kolonne von mehreren Autos einen bergwärts fahrenden Volvo-Sattelzug im dort zweispurigen Fahrbahnverlauf. Nach Aussage des Audi-Fahrers befand er sich auf Höhe des Lasters, als dieser im Bereich einer scharfen Rechtskurve ("Obere Hirschrangkurve") auf den linken Fahrstreifen geriet und den Audi streifte. Der 33-jährige Lasterfahrer hingegen behauptet, dass ihn der Audi-Fahrer nach dem Überholen geschnitten habe und hierbei gegen den Sattelzug gefahren sei. Beide Fahrer blieben unverletzt. Während am Volvo-Sattelzug kein Schaden entstand schätzte die Polizei den Schaden am Audi auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.

