Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (234/2020) Schülerin in Gieboldehausen vermutlich von unbekanntem PKW gestreift und verletzt - Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Schulstraße Mittwoch, 24. Juni 2020, gegen 13.00 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Auf der Schulstraße in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) ist am vergangenen Mittwoch (24.06.20) gegen 13.00 Uhr ein 15-jähriges Mädchen vermutlich im Vorbeifahren von einem dunklen PKW gestreift worden. Die Schülerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter. Nach Angaben der Jugendlichen ging sie am rechten Fahrbahnrand, als sich der Unfall ereignete. Sie war auf dem Heimweg von der Schule. Unfallzeugen und auch der unbekannte Autofahrer werden gebeten, sich unter Telefon 05528/205840 bei der Polizeistation Gieboldehausen zu melden.

