Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (233/2020) Unbekannte stehlen zwei hochwertige Pedelecs aus Keller in Landwehrhagen

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Landwehrhagen, Hannoversche Straße Zwischen dem 26. und 28. Juni 2020

LANDWEHRHAGEN (jk) - Aus dem verschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (26. bis 28.06.2020) in Landwehrhaben (Landkreis Göttingen) zwei hochwertige Pedelecs der Marke "Winora", Modell "Sinus Tria N7 Einrohr" (siehe Vergleichsbild im Anhang) gestohlen. Von den Rädern in den Farben weiß und mattschwarz fehlt seitdem jede Spur. Nach Angaben der Eigentümer waren beide mit Fahrradschlössern aneinander gekettet. Der Gesamtwert wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Staufenberg unter Telefon 05543/3033116 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

