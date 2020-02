Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Auto prallt gegen Mauer

Eine Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Montagmorgen in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr war eine 28-Jährige mit einem VW in der Lindenstraße in Richtung Sonderbucher Steige unterwegs. Dort kam sie zu weit nach rechts und prallte gegen eine Gartenmauer. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07344/96350) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 25.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Die Mauer blieb nach ersten Erkenntnissen unbeschädigt.

++++0296956

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell