Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Kirche mit Eiern beworfen

Unbekannte beschmutzten am Wochenende in Giengen eine Kirche mit Eiern.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben sollen die Unbekannten die Eier zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen geworfen haben. An der Kirche in Hürben seien die Eier an mehreren Stellen bereits in den Putz eingezogen, weshalb sie nicht restlos entfernt werden konnten. Auch eine Garage wurde beworfen. Die Polizei aus Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefon-Nr. 07322/96530 Zeugenhinweise entgegen.

++++0293391

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell