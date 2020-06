Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (232/2020) Hann. Münden: Rucksack aus abgestelltem Omnibus gestohlen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Pionierstraße, Höhe Burkhardstraße Nacht zu Dienstag, 23. Juni 2020

HANN. MÜNDEN (jk) - Aus einem in der Pionierstraße in Höhe Burkhardstraße (Zufahrt zum ehemaligen Bundeswehrgelände) abgestellten Omnibus haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (23.06.20) den zurückgelassenen Rucksack des Busfahrers gestohlen. Nach ersten Ermittlungen drangen die Diebe über die gewaltsam geöffnete Einstiegstür in das Fahrzeug ein. In dem schwarz-gelben Rucksack sollen sich persönliche Gegenstände sowie Bargeld befunden haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter der 05541/9510 entgegen.

