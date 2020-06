Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (229/2020)Autobahnpolizei Göttingen/KM 281,500/FR Kassel Pkw kommt vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen und kollidiert mit einem dort befindlichen Sattelzug. Keine Verletzten.

Göttingen (ots)

Männlicher Fahrzeugführer, Alter 57 Jahre, aus dem Kreis Bergisch Gladbach befährt mit seinem Pkw der Marke Daimler Benz den mittleren Fahrstreifen der BAB 7. Aus ungeklärter Ursache gerät der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen und prallt auf das seitlich linke Heck eines dort fahrenden Sattelzuges. Der Fahrzeugführer befand sich allein in seinem Pkw. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Auflieger des Sattelzuges aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin wurde nicht unerheblich beschädigt. Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Richtung Kassel zeitweise voll gesperrt. Durch die Sperrung entstand ein Rückstau bis zum AD Drammetal. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

