Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (228/2020) Unfallflucht auf der L 569 im Diemardener Kreisel

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Landesstraße 569, Diemardener Kreisel Dienstag, 26. Mai 2020, gegen 17.30 Uhr

GLEICHEN (mb) - Bereits am 26. Mai 2020 kam es im Diemardener Kreisel auf der L 569 in der Gemeinde Gleichen gegen 17.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Rennradfahrer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 30 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Gleichen mit seinem Rennrad auf der Landesstraße 569 von Klein Lengden in Richtung des "Diemardener Kreisels". Am Kreisel musste der Radfahrer verkehrsbedingt halten, da sich ein Pkw von links näherte. Laut Angaben des Radfahrers signalisierte ihm der Fahrer dieses Pkw jedoch per Handzeichen, dass er mit seinem Rennrad in den Kreisverkehr einfahren könne. Aufgrund dessen fuhr der 30-Jährige in den Kreisel ein; der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt allerdings auch fort, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Rennradfahrer stürzte hierbei zunächst auf die Motorhaube des Pkw und im weiteren Verlauf auf die Straße.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt nach dem Zwischenfall unbeirrt fort. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 55 bis 70 Jahre alt, hatte graues Haar und einen grauen Bart. Bei dem von ihm geführten Pkw soll es sich vermutlich um einen silbernen VW Polo oder Golf mit Göttinger (GÖ) Zulassung handeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Pkw und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05504/93790-0 bei der Polizei in Friedland zu melden.

