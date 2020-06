Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (227/2020) Unbekannte stehlen Schlauchboot in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtstieg Dienstag, 23. Juni 2020, zwischen 07.40 und 13.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Göttinger Stadtstieg ist am Dienstag (23.06.20) im Laufe des Vormittags ein robustes Schlauchboot des Herstellers "Fox", Typ FX 320, gestohlen worden. Das ca. 40 Kilogramm schwere, olivgrüne Boot lagerte hochkant an eine Wand gelehnt unter einem Carport. Obwohl mit Stahlkette und Schloss gesichert, verschwand es in der Zeit zwischen 07.40 und 13.45 Uhr spurlos. Die genaue Schadenshöhe steht nicht fest. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

