Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf 56-Jährigen - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2006067

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (10. Juni 2020) kam es zu einem versuchten Raubdelikt zum Nachteil eines 56-jährigen Ratingers am sogenannten "Schwanensee" nahe der Oppelner Straße in Ratingen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 23:45 Uhr hielt sich der 56-Jährige an dem sogenannten "Schwanensee" zwischen der Oppelner Straße und der Erfurter Straße in Ratingen-West auf. Nach eigenen Angaben wurde er von einer ihm unbekannten Person nach Zigaretten gefragt. Als er die Herausgabe verneinte, schlug der Täter mehrfach auf ihn ein und versuchte, sowohl die Zigaretten als auch sein Portemonnaie zu entwenden. Der Geschädigte wurde durch die Schläge glücklicherweise nur leicht verletzt, der Täter flüchtete unerkannt.

Trotz einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

