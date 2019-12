Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe lieben dichtes Gedränge

Kaiserslautern (ots)

Im dichten Gedränge einer Mensa ist ein junger Mann am Montag Opfer eines Taschendiebs geworden. Wie der 27-Jährige am Dienstag bei der Polizei anzeigte, habe ihm ein unbekannter Täter unbemerkt den Geldbeutel aus der Gesäßtasche seiner Jeans gezogen.

Der Mann hatte gegen 11.15 Uhr in der Mensa seinen Kaffee bezahlt, seinen Geldbeutel wieder in die Gesäßtasche gesteckt und sich dann einen Sitzplatz gesucht. Erst später am Nachmittag fiel ihm auf, dass sein Geldbeutel nicht mehr da war. Abgegeben wurde er nicht, und auch die Suche auf dem Gelände brachte das Portemonnaie leider nicht zurück. Zusammen mit der Geldbörse verschwanden auch Führerschein und Personalausweis des 27-Jährigen. |cri

