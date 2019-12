Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auch für Familienangehörige "mitdenken"!

Donnersbergkreis (ots)

Den Anruf eines falschen Polizeibeamten hat eine Frau aus dem Donnersbergkreis am Dienstag der "echten" Polizei gemeldet. Nach Angaben der 59-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel hatte sich am Vormittag zweimal ein Unbekannter bei ihrer Schwiegermutter gemeldet, der sich als Polizist ausgab und der Dame etwas von Einbrüchen in ihrer Straße erzählt. Weil der Seniorin die Geschichte aber mehr als merkwürdig vorkam, beendete sie einfach das Gespräch. Als die 80-Jährige später ihrer Schwiegertochter davon berichtete, erkannte die sofort die Masche mutmaßlicher Trickbetrüger und verständigte die Polizei. Die Kripo ermittelt. |cri

